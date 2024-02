Nächste Sensation bei der Schwimm-WM: Bucher holt Silber

Nach zwei Längen im WM-Becken in Doha schlug Simon Bucher nach 51,28 Sekunden an, er blickte auf die Anzeigetafel und wusste, die nächste Sensation aus österreichischer Sicht war perfekt. Der Tiroler holte über 100 Meter Delfin Silber, die zweite Medaille für Österreich nach Bronze für Martin Espernberger über 200 Meter Delfin. Bucher war schnell in den Finallauf gestartet, bei der Wende lag er auf Rang drei. Im Finish hatte man den Eindruck, als würde Nyls Korstanje auf Bahn 1 Gold holen. Doch der Niederländer brach im Finish ein und fiel auf Rang vier zurück. Bucher kämpfte um Bronze – und schlug dann doch als Zweiter an, vier Hundertstelsekunden vor Jakub Majerski aus Polen. Der Sieg ging an den 19-jährigen Portugiesen Diogos Matos Ribeiro in 51,17 Sekunden.

Insgesamt war es die achte Medaille für Österreich in der Geschichte von Weltmeisterschaften auf der Langbahn, also im olympischen 50-Meter-Becken.

Seine gute Form hatte Bucher schon im Halbfinale am Freitagnachmittag bewiesen. Dort schaffte er in 51,39 als Drittschnellster des Halbfinales den Aufstieg in den Endlauf. Schon danach wusste er: „Im Finale ist alles möglich, die anderen werden auch nicht locker geschwommen sein. Wir sind alle im gleichen Bereich.“