Schwerer Autounfall: Rad-Star musste reanimiert werden

Nathan Van Hooydonck, im Juli Helfer beim zweiten Tour-de-France-Sieg von Radsport-Star Jonas Vingegaard, ist bei einem Verkehrsunfall in seiner belgischen Heimat schwer verletzt worden. Medien berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass der 27-JÀhrige am Dienstag reanimiert werden musste und dann bei Bewusstsein in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Unfall ereignete sich in Kalmthout nördlich von Antwerpen.