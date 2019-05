Schwacher Start von Tiger Woods beim zweiten Major-Turnier

Tiger Woods ist am Donnerstag mit einer mäßigen Runde von 72 Schlägen (zwei über Par) in die PGA Championship in Bethpage bei New York gestartet. Der Masters-Sieger hat im zweiten Major-Turnier der Saison neun Schläge Rückstand auf Titelverteidiger Brooks Koekpa, der nach der Gruppe der früh gestarteten Spieler das Feld mit 63 Schlägen anführte.