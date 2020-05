Referendum: Folgen für den Sport bei Unabhängigkeit

Rio de Janeiro

Nein. Im Falle einersoll diese zwar erst am 24. März 2016 - also weniger als fünf Monate vor Beginn derSpiele - in Kraft treten, womit die Zeit drängen würde. Schon jetzt erfülltaber alle Kriterien für eine Anerkennung durch dasIOC - außer der. IOC-Präsidentstellte den schottischen Athleten in Aussicht, dass sie notfalls auch unter der olympischen Flagge an den Start gehen könnten und erinnerte u.a. an die Athleten aus, denen dies 1992 inin der Folge dervom ehemaligengestattet wurde. Die schottischewill ihren Sportlern zudem die Entscheidung überlassen, ob sie weiter füroder für ein unabhängigesstarten wollen.

Was bedeutet eine Abspaltung für das Team Great Britain?

Die Olympia-Mannschaft von der Insel müsste vermutlich auf einige Athleten aus Schottland verzichten und würde demnach geschwächt. Bei den Spielen in London zählten 55 Schotten zum Team. Das entsprach etwa zehn Prozent. Die Schotten waren an 13 der insgesamt 65 Medaillen beteiligt und gewannen sieben der 29 Goldmedaillen - durch Hoy und Murray. Die anderen sprangen in Teamwettbewerben wie Kanu, Rudern und Reiten heraus. Im einem hypothetischen Medaillenspiegel wäre Schottland auf dem zwölften Rang gelandet. Das Team GB wäre hinter Russland auf den vierten Platz zurückgefallen.

Bleibt der schottische Sport wettbewerbsfähig?

Das nationale Büro für Sport "sportscotland" sagt: Ja. "Wir werden gewährleisten, dass unsere Leistungssportler weiter die für sie besten Trainingsmöglichkeiten und die passende Unterstützung erhalten". Ob die Schotten aber weiter in diesem Maß von der finanziellen Unterstützung der nationalen Lotterie profitieren können, ist offen. Die Briten haben nach der Enttäuschung bei den Sommerspielen 1996 mit nur 15 Medaillen viel Geld in den Sport investiert. Die Infrastruktur der Radfahrer zum Beispiel gilt als weltweit unerreicht. Auch hier warnte Hoy: Schottland würden die Anlagen fehlen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Einschätzung ist weitgehend richtig, obwohl durch die Ausrichtung der Commonwealth Games in Glasgow, unter anderem mit einem neuen Velodrom, schon gegengesteuert werden konnte.