Schön langsam wird’s ernst!

Der schwerste Ironman der Welt......

Jetzt geht es hier auf Lanzarote in die heiße Phase. Bedauerlicherweise

nicht nur ohne mich, sondern gänzlich ohne Beteiligung von Profiathleten

aus Österreich, da Peter Schoissengeier auch nicht starten kann.



Eigentlich dachte ich, dass ich mich damit abgefunden habe und es

akzeptiert habe, dass ich in der nächsten Zeit keinen Leistungssport

betreiben kann. Doch wenn einem im Hotel, in den Restaurants und auf der

Straße ständig Leute ansprechen und fragen, ob man beim Ironman an den

Start gehen wird, fängt man unweigerlich wieder damit an über die

Situation nachzudenken. Warum werde ich überhaupt angesprochen? Sehe ich

im Moment überhaupt wie ein Topathlet aus? Fühlen tue ich mich

jedenfalls nicht so. :-(



Nachdem ich im Frühjahr 7 Wochen zur Vorbereitung auf diesen Wettkampf

hier auf der Insel verbracht habe, bin ich mehr als traurig nicht

starten zu können. Mein Gesundheitszustand ich noch immer nicht

befriedigend und vor allem kann ich es nicht mehr hören, dass ich Geduld

haben muss. Wie viel Geduld denn noch? Schließlich bin ich seit 13. März

zur Untätigkeit verdammt.



Mein einziger Trost beziehungsweise Hoffung ist, dass ich Ende August in

Podersdorf starten kann. Immerhin ist dies mein absolutes

Lieblingsrennen und auch der Staatsmeisterschaftstitel wird dort

vergeben.