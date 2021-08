60 Mädchen- und Burschenteams fiebern dem größten heimischen Jugendhandball-Event entgegen. An diesem Wochenende, mit dem ersten Anwurf am Freitag um 9 Uhr, geht heuer das traditionelle Schmelz-Turnier für Handball-Talente über die Bühne. Veranstalter ist der WAT Fünfhaus, der das heurige Turnier mit rund 70 freiwilligen Helfern abwickelt. Gespielt wird bei der weiblichen und männlichen Jugend jeweils in drei Altersklassen: 2005, 2007 und 2009. Wegen der Corona-Auflagen ist so wie schon im Vorjahr nur möglich, dass Nachwuchsteams aus Österreich teilnehmen.

An jedem der drei Turniertage wird jeweils in zwei Altersklassen das Turnier ausgetragen. Gespielt wird in der Wiener Stadthalle B, der Sporthalle Tellgasse 3, der Heimhalle des WAT Fünfhaus sowie im GRG 23. Der genau Spielplan, für den auch heuer wieder Turnier-Gründer Ernst Stangl verantwortlich ist, findet sich ebenfalls auf der Turnierhomepage. "Wir sind froh, dass wir das Schmelz-Turnier trotz der Widrigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie auch heuer wieder auf die Beine stellen können. Schließlich ist es gerade für die jungen Handballer zu Beginn der neuen Saison 2021/22 ein wertvoller Gradmesser", betont Fünfhaus-Obmann Thomas Kofler. "Wir hoffen natürlich, dass es 2022 dann wieder auf der Schmelz mit einem Jugendturnier auf internationaler Ebene weitergehen." Schließlich waren in den vergangenen Jahren jeweils Mannschaft aus mehr als zehn Ländern mit dabei.