Schlag auf Schlag vom Niemandsland zur Vorzeigenation

Zu gut kann sich der 50-Jährige noch an die vielen kritischen Stimmen zu Beginn seiner Tätigkeit erinnern. Was waren Michael Warm und der damalige Verbandspräsident Peter Kleinmann nicht belächelt worden, als sie laut von internationalen österreichischen Erfolgen geträumt hatten – vor allem als Österreich dann bei der Heim-EM 2011 ohne Satzgewinn als Gruppenletzter ausgeschieden war.

„Die EM damals war für uns alle nur der Startschuss“, sagt Michael Warm, „seither haben wir eine neue Generation herangeführt, die eine ganz andere Qualität hat.“

Und so nebenbei auch ganz andere Ansprüche. Die Zeiten, in denen die Österreicher für die Gegner ein willkommener Punktelieferant und Sparringpartner waren, sind längst vorbei. Das werden in diesem Sommer in der EM-Qualifikation auch Portugal, Kroatien und Albanien merken. „Man weiß in Europa inzwischen, dass es in Österreich auch Volleyballer gibt“, sagt Michael Warm. „Wir wollen uns das erste Mal sportlich für eine EM qualifizieren.“