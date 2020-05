Scharfe Kritik an Tamira Paszek

Österreichs Tennis-Präsident ist verärgert über Österreichs beste Tennisspielerin. Am Tag vor dem Fed-Cup-Turnier in Eilat ( Israel) übte Ronnie Leitgeb scharfe Kritik an der 22-jährigen Tamira Paszek.

„Der Fed-Cup in dieser Woche ist eigentlich geprägt von der Enttäuschung des Verbandes, aber auch meiner persönlichen Enttäuschung. Tamira hat uns letztes Jahr fix zugesagt, dass sie in den nächsten Jahren helfen wird, damit wir aus der zweiten Division rauskommen“, sagt Leitgeb, der den Schluss daraus zog, dass Paszek „das nationale Wohlergehen nicht sehr viel bedeutet“.

Paszek hatte ihre Absage mit dem dichten Turnierplan begründet. Pikant ist die Thematik aus zwei Gründen: Erstens endete Ende 2012 Leitgebs Manager-Tätigkeiten für Paszek und zweitens war die Olympia-Teilnahme der Vorarlbergerin erst nach einer Intervention durch Leitgeb möglich. Der internationale Verband hatte Paszek ein Antreten in London zunächst verweigert – Begründung: zu wenige Einsätze im Fed-Cup.

Beim Turnier der Europa-Afrika-Zone in Israel sind Mayr-Achleitner, Meusburger, Klaffner und Rottmann gegen Kroatien, Weißrussland und Georgien in der Außenseiterrolle.