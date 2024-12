Schwerer Patzer von Ding im letzten Spiel: Gukesh ist Schach-Weltmeister

Gukesh (ja, genau so will er genannt werden) konnte es kaum fassen. Auf dem Brett im letzten und entscheidenden Spiel der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur standen die Steine ganz klar auf Remis. Doch dann patzte Titelverteidiger Ding Liren schwer. Er zog seinen weißen Turm auf F2, wodurch Gukesh den Abtausch aller vier verbliebenen Türme und Läufer erzwingen und seinen König in die optimale Position bringen konnte. Zwei schwarze Bauern standen gegen einen weißen von Ding - und der Chinese gab in der aussichtslosen Position auf.

Mit nur 18 Jahren ist Gukesh nun der jüngste Weltmeister der Schach-Geschichte. Der Inder wurde von seinen Emotionen übermannt und ließ den Tränen freien Lauf.