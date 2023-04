Schach: Nepomnjaschtschi führt nach Remis in achter WM-Partie weiter

Im Duell um die Schach-Weltmeisterschaft hat der Russe Jan Nepomnjaschtschi seine Führung erfolgreich verteidigt. In der achten Partie einigten sich 32-Jährige und der Chinese Ding Liren am Donnerstag in Astana nach 45 Zügen auf ein Remis. Nepomnjaschtschi führt nun mit 4,5 zu 3,5 Punkten. In dem auf maximal 14 Partien angesetzten Titelkampf wird am Freitag die nächste Runde gespielt.