Ryan Lochte: Zwischen Becken und Fettnapf

Eine Mischung aus David Hasselhoff und Lothar Matthäus – so wird Ryan Lochte bereits beschrieben. Sportlich dürfte der Amerikaner nach dem Rücktritt von Landsmann Michael Phelps den Schwimmsport in den kommenden Jahren prägen, abseits des Beckens lässt er kaum eine Möglichkeit aus, in Erscheinung zu treten – Fremdschämen inklusive.

„Meine Philosophie ist, wenn du in der Nacht ein Mann bist, musst du auch am Morgen ein Mann sein“, ließ der 28-Jährige wissen. Anlass für die Aussage war der Start seiner eigenen TV-Doku mit dem Titel „Was würde Ryan Lochte tun?“ Da sieht man ihn beim Feiern mit Freunden, bei der Suche nach einer Freundin und, wie originell, beim Schwimmen.

Die Doku floppte. Viel Zeit blieb für seinen Brotberuf zuletzt dennoch nicht. „Die nächsten drei Jahre werde ich wieder hart arbeiten“, kündigte der der fünffache Olympiasieger und 32-fache (!) Weltmeister an. Rio 2016 heißt sein großes Ziel. Lochte weiß, wie viel man aus einem Olympia-Jahr herausholen kann: 2012 verdiente er mit Werbeverträgen fast zwei Millionen Euro.

Seine Medaillenbilanz dürfte Lochte in Barcelona trotz Trainingsrückstand aufbessern. Bei den US Trials war er über 200 m Kraul, 200 m Rücken und 200 m Lagen eine Klasse für sich.