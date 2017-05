Russland und Finnland im Semifinale der Eishockey-WM

Rekordchampion Russland und der Vorjahreszweite Finnland sind bei der Eishockey-WM in Köln und Paris ins Halbfinale eingezogen. Die Sbornaja gewann am Donnerstag im Viertelfinale von Paris gegen Tschechien mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) und trifft in der Vorschlussrunde am Samstag auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Kanada und Deutschland (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, Anm.).

Zwei Tage nach der Vorrunden-Niederlage gegen die USA ging Russland im ersten Drittel durch Treffer der NHL-Profis Dimitri Orlow und Nikita Kutscherow in Führung. Stürmer Artemi Panarin von den Chicago Blackhawks legte im Schussabschnitt nach. Auch ohne Superstar Alexander Owetschkin strebt die Topnation ihren 28. WM-Titel an.

Bronze im eigenen Land hatte vor einem Jahr nicht den Ansprüchen genügt, 2015 wurden die russischen Eishockey-Stars im Endspiel von Kanada sogar regelrecht gedemütigt – 1:6 im Finale.

Die Finnen setzten sich gestern in Köln gegen die USA mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) durch. Der 20 Jahre alte NHL-Stürmer Mikko Rantanen nutzte zu Beginn des zweiten Drittels eine Überzahlsituation. Der Treffer von Joonas Kemppainen besiegelte das Aus für die USA. Zuvor hatte der WM-Dritte von 2013 und 2015 nur zum Auftakt überraschend mit 1:2 gegen die Deutschen verloren.

Im Kampf um den Finaleinzug wird der neunmalige Weltmeister Schweden oder Außenseiter Schweiz der Gegner der Finnen sein.