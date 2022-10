Russischer Box-Präsident: "Der Sport hat nichts mit Politik zu tun"

Die IBA hatte am vergangenen Wochenende bei ihrem außerordentlichen Kongress beschlossen, die Ukraine wegen einer Einmischung des Staates in die Arbeit des nationalen Verbandes vorläufig zu suspendieren. Kremlew betonte, dass die ukrainischen Sportler dennoch an IBA-Wettkämpfen teilnehmen dürften. Der Verband habe für die "Suspendierung des Verbandes gestimmt, nicht für die der Athleten", sagte der Russe. "Ich wiederhole, dass es allen Sportlern erlaubt sein muss, unter der Flagge ihres Landes anzutreten."

Treffen mit Putin

Kremlew forderte, das Internationale Olympische Komitee und die internationalen Verbände müssten Athleten schützen und dafür sorgen, dass diese nicht aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert würden. "Es ist unser aller Pflicht, den Sport aus der Politik herauszuhalten." Selbst nimmt er es da nicht ganz so genau. Erst vor drei Wochen hat er gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Box-Komplex in Moskau eröffnet.