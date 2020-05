Rugby: Vorentscheidung für Österreich

Am Samstag, 5. November, geht es um 17 Uhr ( Wien, Sportclubplatz) um eine Vorentscheidung in der Gruppe 2 C des European Nations Cups. Will Österreich noch um den Aufstieg mitreden, muss es das Spiel gegen Ungarn gewinnen, am besten mit einem Bonuspunkt (also 4 Tries legen). Die Mannschaft rund um Captain Rudi Glock kann das schaffen. Ungarn ist ein Gegner den man gut kennt und daher bestmöglich vorbereitet in das Match gehen kann.



Teamchef Gael Mouysset hat die unglückliche 26:28-Heimniederlage gegen Tabellenführer Israel abgehakt. "Gegen Ungarn geht es immer sehr knapp zu. Wir dürfen den Start nicht verschlafen, dann ist alles drinnen, weil wir fitter und technisch besser sind. Ich erwarte mir ein tolles Spiel mit Kampf und Emotionen".



Rudi Glock führt die Mannschaft als Vorbild an, er weiß: "Im Rugby muss man immer nur nach vorne schauen, wir arbeiten am Beheben unserer Schwächen und verbessern unsere Stärken. Wir sind gut vorbereitet und werden gewinnen!"