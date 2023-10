Rugby: Südafrika nach Erfolg über England erneut im WM-Finale

Titelverteidiger Südafrika steht bei der Rugby-Weltmeisterschaft erneut im Endspiel.

Die "Springboks" setzten sich in einem dramatischen Halbfinal-Schlager gegen England am Samstagabend mit 16:15 (6:12) durch. Die bei der WM davor makellosen Engländer lagen in der Neuauflage des Finales von 2019 nach einem Drop-Goal von Kapitän Owen Farrell mit 15:6 voran und damit auf Final-Kurs. Die südafrikanische Schlussoffensive saß aber. Ein Versuch von Rudolph Gerhardus "RG" Snyman brachte die Springboks heran, ehe Handre Pollard den regierenden Weltmeister per Penaltykick erstmals in dieser Partie in Führung brachte.

Diese Führung ließ sich der dreifache Weltmeister dann nicht mehr nehmen.