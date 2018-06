Rugby-Nationalteam: Via Crowdfunding zum EM-Erfolg

Anders als in der European Conference gibt es in der nächsthöheren Spielklasse, der European Trophy, nämlich gleich zwei EM-Termine zu spielen. Für ein kleines Rugby-Land wie Österreich ist es zwar eine kleine Sensation, den Aufstieg in die europäische Mittelklasse gespielt zu haben - allerdings sprengt der Erfolg auch das Budget des Verbandes.

Alleine die Anreise zu den beiden EM-Terminen (im Juni in der Ukraine, im Juli in Ungarn) verschlingt das Budget des kleinen Teams - für Vorbereitung, Trainingslager und selbst eine Physiotherapeuting reicht das Geld aber nicht. Auch die Vorbereitungsturniere in Bonn, Berlin und Esztergom mussten sich die Spielerinnen unter Trainerin Eva Gerstl selbst finanzieren.

Alle Informationen rund um das österreichische Rugby-Nationalteam gibt es auf der Verbandshomepage oder auf der Facebook-Seite. Zum Crowdfunding-Projekt geht es hier.