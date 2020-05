Rogan mit OSV-Rekord ins WM-Finale

Es wäre peinlich, wenn ich nicht in den Endlauf reinkomme." Markus Rogan legte sich über 200 Meter Lagen die Latte selbst sehr hoch. Der mittelprächtige Auftritt über 200 Meter Freistil (Platz 21) hatte nun wahrlich nicht den hohen Ansprüchen entsprochen, die der Wiener an sich selbst stets stellt.



Die Angst vor einer Blamage war unberechtigt: Rogans Performance im Semifinale über 200 Meter Lagen war alles andere als peinlich. Im Gegenteil: Der 29-Jährige zog mit einem neuen österreichischen Rekord (1:57,74 Minuten) als Vierter überzeugend in das Finale am Donnerstag ein (12.15 Uhr, live in ORF Sport plus) und darf sogar berechtigte Medaillenhoffnungen hegen. Auch wenn Rogan vor dem Duell mit den US-Superstars Michael Phelps und Ryan Lochte nur zu gut weiß: "Eine Medaille zu gewinnen, wird sehr, sehr schwierig."