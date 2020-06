Rogan, der umstrittene Winnertyp

Der Oberösterreicher David Brandl schwamm am Donnerstag in Debrecen in sein erstes internationales Finale auf einer Einzelstrecke. Der 25-Jährige kam im EM-Vorlauf in 8:03,73 Minuten auf Rang acht, der Endlauf ist für Freitag um 17.02 Uhr angesetzt.



Ins Finale schaffte es auch die OSV-Kraulstaffel der Damen über 4 x 200 m. 8:08,80 Minuten bedeuteten für Jördis Steinegger, Lisa Zaiser, Eva Chaves-Diaz und Uschi Halbreiner den sechsten Vorlaufrang. Um 18.30 Uhr geht’s um die Medaillen.