Robert Gardos, der Wandervogel

Derzeit befindet sich Gardos mit der österreichischen Nationalmannschaft in Danzig. In Polen werden in der kommenden Woche die Europameister gekürt, am Samstag beginnt der Mannschaftsbewerb. Österreichs Auswahl geht in die Gruppe mit Rumänien, Frankreich und Griechenland als Favorit. "Unser Ziel ist ganz klar eine Medaille", sagt Gardos.



Bei den letzten neun EM-Turnieren gab es zumindest immer eine Medaille für Österreich, 2010 durch Werner Schlager (Bronze) und Liu Jia (Silber) im Einzel.



Doch auch Gardos, der EM-Dritte von 2008, rechnet sich Chancen aus. "Ein bisschen Losglück muss dabei sein, aber die Formkurve zeigt nach oben." Seit September gehört Gardos wieder zu den besten 50 Tischtennisspielern der Welt.