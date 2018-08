Riccardo Zoidl Gesamtsieger der Tschechien-Rundfahrt

Riccardo Zoidl hat seiner Erfolgsliste einen weiteren Rundfahrtsieg angefügt. Der Radprofi von Felbermayr Wels beendete am Sonntag die viertägige Tschechien-Rundfahrt (Europa-Tour/Kat.2.1) als Sieger. Den Grundstein hatte der 30-Jährige mit dem Solosieg auf der 2. Etappe gelegt. Andreas Schillinger (GER/+1:01) und Aleksejs Saramotins (LAT/1:03) aus dem Bora-WorldTour-Team landeten auf den Plätzen.

Zoidl, der sich als starker Kletterer Hoffnungen auf einen Startplatz im WM-Straßenrennen in Innsbruck macht, hat heuer auch schon die Savoyen-Tour gewonnen. Der Schlussabschnitt in Tschechien wurde in Dolany eine Beute seines Teamkollegen Filippo Fortin (ITA). Auf der Königsetappe am Samstag war Zoidl Zweiter geworden.