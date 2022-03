Rekordsieg für Pöltl-Coach Popovich in der NBA

Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) ein schon verloren geglaubtes Spiel noch für sich entschieden und ihren Coach Gregg Popovich mit einem alleinigen Rekord beschenkt. Beim 104:102 gegen Utah Jazz lieferte Jakob Pöltl erneut ein Double-Double ab. Der Center aus Wien markierte 15 Punkte (elf davon im Schlussviertel) und elf Rebounds. Außerdem standen für ihn zwei Blocks und ein Assist in 28:31 Einsatzminuten zu Buche.