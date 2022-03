Gold, Silber und Bronze bei den Paralympics am Samstag

Geschichte wiederholt sich am Samstag im Yanqing National Alpine Centre. Nach Gold und Bronze im Riesentorlauf jubeln die sehbehinderten Ski-Rennläuferinnen Veronika und Barbara Aigner mit ihren Guides im Slalom über einen Doppelsieg. Die Schwestern aus Niederösterreich sorgen damit für die Medaillen zehn und elf bei den Paralympischen Winterspielen in Peking, Langläuferin Carina Edlinger macht kurz darauf in Zhangjiakou das Dutzend voll – Bronze!

In Kürze mehr!