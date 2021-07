Rekord pulverisiert: Schwimmstar Auböck trumpft bei Olympia auf

Der zweifache Olympia-Finalist Felix Auböck hat am Freitag in seinem letzten Schwimm-Bewerb bei den Sommerspielen in Tokio seinen österreichischen Rekord über 1.500 m Kraul deutlich verbessert.

In 14:51,88 Min. blieb der 24-Jährige um 9,30 Sek. unter seiner mehr als fünf Jahre alten bisherigen Bestmarke. Die Platzierung Auböcks stand vorerst noch nicht fest.

Der Kärntner Heiko Gigler hatte davor bei seinem Olympia-Debüt über 50 m Kraul unter 73 Aktiven Rang 22 belegt. Der 24-Jährige kam im AquaticsCentre auf eine Vorlaufzeit von 22,17 Sek. und blieb damit 0,12 Sek. über seinem im Mai bei den Europameisterschaften in Budapest fixierten österreichischen Rekord. Das Semifinale der Top 16 verpasste Gigler um 0,20 Sek.