Regierungsprogramm: Die Sportstadt und ihre Sportstätten

100 Millionen Euro seien dafür veranschlagt, heißt es aus dem Büro von Sport-Stadtrat Peter Hacker . Insbesondere in Gastro- und Sanitäranlagen sollen die ersten Bemühungen fließen, außerdem wird die Möglichkeit eines mobilen Dachs angedacht. Ein etwaiger Neubau – und damit eine moderne Eventarena – rückt damit weiter in die Ferne.

Zum Hinschauen

Während in München, Bilbao und Breslau Endspiele von Champions-, Europa- und Conference League über die Bühne gehen, in einer Stadt wie Herning Eishockey-WM gespielt wird und in Budapest Schwimmweltmeisterschaften abgehalten werden, sucht man in Wien derartige Sport-Großereignisse vergebens.