Nationalstadion: Träume in der Warteschlange

Aber, bitte wo? Man muss ja nicht gleich mit London (Wembley), Paris (Stade de France) oder Madrid (Bernabeu) Vergleiche ziehen. Aber in etlichen Städten, die kleiner sind als Wien, stehen entsprechende Arenen. Die französische Stadt Lille etwa, mit rund 240.000 Einwohnern in etwa so groß wie die Donaustadt, ziert mit dem Stade Pierre Mauroy ein Bauwerk, das vom 50.000-Zuschauer-Fußballstadion bis zur 30.000er-Event-Halle alle Stückeln spielt.

Die Wiener Stadthalle wurde vor 67 Jahren eröffnet und entspricht längst nicht mehr modernen Standards. Seit Jahren wird in der Hauptstadt eine Eventhalle für 20.000 Zuschauer in Neu Marx angekündigt – das Datum des Baubeginns steht allerdings immer noch nicht fest. Die Sport-Infrastruktur lässt nicht nur in Wien, sondern im ganzen Sportland Österreich zu wünschen übrig.

Ein Loch im Rasen des Happel-Stadions ist ebenso Teil des Problems wie schmelzendes Eis in der Steffl-Arena oder ein Grazer Stadion, das nicht tauglich für die Champions League ist. In ganz Österreich gibt es aktuell nur fünf überdachte 50-Meter-Schwimmbecken zum Trainieren, nur drei vom Weltverband zertifizierte Leichtathletik-Anlagen – keine davon in Wien. In der Hauptstadt könnten nicht einmal österreichische Staatsmeisterschaften stattfinden.