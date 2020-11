Neues Anti-Doping-Gesetz: Besserer Schutz für Hobbysportler

Im Ministerrat beschloss die Bundesregierung am Mittwoch auf Initiative von Sportminister Werner Kogler den Entwurf für das Anti-Doping-Bundesgesetz 2021, das am 1. Jänner in Kraft treten soll.

Der World Anti-Doping Code und damit das Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 reagiert auf jüngste Erkenntnisse im Kampf gegen Doping. So soll etwa stärker zwischen Doping- und gesellschaftlich weiter verbreiteten Suchtmitteln unterschieden werden, ebenso zwischen Spitzen- und Freizeitsportlern. „Ein neuer Passus, der absolut Sinn macht", sagt Kogler. "Eine Hobbysportlerin bzw. ein Hobbysportler, der einmal in zwei Jahren an einem Volkslauf teilnimmt und im Vorfeld unwissentlich ein auf der Dopingliste befindliches Schmerzmittel eingenommen hat, soll nicht ein Leben lang mit diesem Missgeschick in Verbindung gebracht werden können.“