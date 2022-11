Redaktionelle Richtigstellung betreffend Bohmann Druck- und Verlag Gesellschaft m.b.H.

Wir haben am 30. Oktober 2022 auf kurier.at im Artikel „ÖFB-Boss und Inseratenkeiler: Gerhard Milletich in der Zwickmühle“ berichtet, dass KR Gerhard Milletich als Geschäftsführer des Bohmann-Verlages Herausgeber und Key-Account Manager des Schau-Magazins in Personalunion ist. Über Aufforderung der Bohmann Druck- und Verlag Gesellschaft m.b.H. stellen wir nunmehr richtig, dass das Schau-Magazin nicht im Bohmann – Verlag, dessen Eigentümerin die Bohmann Druck- und Verlag Gesellschaft m.b.H. ist, erscheint, sondern Medieninhaber und Verleger dieses Magazins die CRM Medientrend GmbH ist.

*****

Anmerkung der Redaktion: Ergänzend merken wir an, dass diese Richtigstellung nichts an dem vom Magazin NEWS in den Raum gestellten Vorwurf ändert, dass Milletich versuchen soll, über sein Ehrenamt als ÖFB Präsident persönliche Vorteile zu generieren, indem er mutmaßlich Inserate von ÖFB-Sponsoren für das Schau-Magazin an Land ziehen soll: Tatsächlich ist Milletich nicht nur Herausgeber des Schau-Magazins, er ist auch Geschäftsführer der Bohmann Druck- und Verlag Gesellschaft m.b.H. und der CRM Medientrend GmbH und über eine Beteiligungsgesellschaft auch (Mit-) Eigentümer beider Verlagsgesellschaften.