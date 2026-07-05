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Sport

Intensiver Sonntag für Rapid: Ein 17-Jähriger traf im ersten Test

Beim 2:2 gegen Pardubice traf Teenager Polke zum Endstand. Gegen Bukarest fielen gar keine Tore.
Peter Karlik
05.07.2026, 19:07

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Remis: Pardubice gegen Rapid (re. Muharemovic).

Mit einem Testspiel-Doppel gegen Pardubice und Rapid Bukarest startete Rapid in Perg ins Trainingslager im Mühlviertel. 33 Spieler nahm Trainer Johannes Hoff Thorup mit. 

Einer, der für Rapid II vorgesehen ist, sorgte gleich für ein perfektes Debüt: Der 17-jährige Eigenbauspieler David Polke erzielte in der Schlussminute das 2:2 gegen den tschechischen Erstligisten Pardubice. Neben Polke sind auch Daris Djezic und Erik Stehrer von Rapid II im Camp-Kader.

Im Tor stand gegen Pardubice Laurenz Orgler, bei den beiden Gegentoren war er machtlos. Beim Treffer zum 2:2 verwertete Teenager Polke (eingewechselt für Gulliksen) eine Hereingabe von Kapitän Matthias Seidl (90.).

Im zweiten Spiel gegen Rapid Bukarest startete Rapid mit einer komplett anderen Besetzung, von den Rumänen kam offensiv wesentlich weniger Gegenwehr als im ersten Spiel. Die beste Chance hatte wohl Amane mit einem Kopfball, der gerade noch abgewehrt werden konnte.

 

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