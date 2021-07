Rafa Nadal weiter makellos, Murray musste hart arbeiten

Wesentlich anstrengender gestaltete sich der Arbeitstag für Murray, der im vierten Satz bereits mit Break zurückgelegen war und fünf Satzbälle abwehren musste. Schließlich setzte er sich doch noch in vier Sätzen durch. Nach dem Kräfte raubenden Match freute sich der topgesetzte Schotte auf das freie Wochenende. „Ich fühle mich okay. Ich habe jetzt ein paar freie Tage, die will ich nutzen um am Montag bereit zu sein.“ Dann wartet mit Bennoit Paire aus Frankreich die Nummer 46 der Weltrangliste.

Murray steht damit zum zehnten Mal in Folge zumindest in der Runde der letzten 16 in Wimbledon. Für selbstverständlich hielt er das nicht. „Es ist nie leicht gegen jemanden zu spielen, der jeden Schlag beherrscht und viel Power in die Schläge legt“, zollte auch er seinem Gegner Respekt.

Im Achtelfinale am Montag wartet der Luxemburger Gilles Muller auf Nadal. Die Nummer 26 der Welt setzte sich gegen den Briten Aljaz Bedene in drei Sätzen durch und qualifizierte sich in Wimbledon erstmals für die Runde der letzten 16. Muller fühlt sich wohl auf Rasen, hat er doch das Vorbereitungsturnier in 's-Hertogenbosch gewonnen und in Queens die Halbfinals erreicht.

Als zweiter Top-Ten-Spieler nach Stan Wawrinka scheiterte der Japaner Kei Nishikori. Die Weltnummer 9 unterlag dem Spanier Roberto Bautista-Agut ( ESP/18) in vier Sätzen.