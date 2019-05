Weshalb Dopingsünder lieber lügen als auszupacken

Man erinnere sich an Johannes Dürr. In einer ARD-Doku packte der Langläufer über seinen Betrug aus. Vorgeblich. Ein paar Wochen später – und nach der Razzia bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld – stellte sich heraus, dass er in vielen Passagen nicht die Wahrheit erzählt hatte. Erst später gab der Österreicher zu, bis 2018 Blutdoping betrieben zu haben.

Blutdoping bei Mark Schmidt, jenem deutschen Sportmediziner, dessen Dienste auch der ehemalige Top-Radfahrer Danilo Hondo in Anspruch genommen hat. Als dessen Name ins Spiel gebracht wurde, wählte der Deutsche die bewährte Taktik: zuerst leugnen, dann schuldbewusst gestehen.

Alles habe sich im Jahr 2011 abgespielt, erzählte Hondo über seine Blutdoping-Praktiken in der ARD. Mark Schmidt habe „vehement“ Druck auf ihn ausgeübt, dann sei da Neugier gewesen und ein schwacher Moment. „Es gab drei bis vier Entnahmen und drei bis vier Zurückgaben“, sagte Hondo, der bis vor Kurzem in der Schweiz als Nachwuchstrainer tätig war. Sonst habe er in seiner gesamten Karriere nie etwas mit Doping zu tun gehabt.

Ist das möglich? Ja.

Ist das glaubhaft? Nein.