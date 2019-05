Blut und Blutdoping: Der Radsport und seine x-te Krise

Er wird zur Zeit in der Intensivstation eines Spitals in Rom behandelt, Lebensgefahr besteht nicht. In denselben Sturz verwickelt war auch sein österreichischer Katjuscha-Teamkollege Marco Haller. Der 28-jährige Kärntner verletzte sich an der Hand, eine Röntgenuntersuchung ergab keinen Bruch. Am Mittwoch stand er wieder am Start der Etappe von Frascati nach Terracina. Der Sieg ging nach einer Fahrt durch den strömenden Regen an den Deutschen Pascal Ackermann vom Bora-Team.

Schon vor der vierten Etappe war Juan Sebastián Molano wegen „auffälliger Blutwerte“ vom eigenen Team aus dem Rennen genommen. Wie Kristijan Durasek fährt der 24-jährige Kolumbianer für das Team Emirates (vormals Lampre).

Schauplatz Kalifornien :

Am Mittwoch wurde Kristijan Koren (s.o.) suspendiert. Für den Oberösterreicher Felix Großschartner läuft die Tour of California hingegen wie geschmiert, er liegt auf Rang neun, 35 Sekunden hinter Spitzenreiter Tejay von Garderen ( USA).