Umsturz am nassen letzten Tag der Tour of the Alps

Am Ende der letzten Etappe der Tour of the Alps konnte Thibaut Pinot dann doch endlich wieder einmal jubeln: Der Franzose von Groupama-FDJ feierte am Freitag nach 114,5 Kilometern rund um Lienz via Pustertaler Höhenstraße den ersten Sieg seit 2019, im Zweier-Sprint konnte der Spanier David de la Cruz (Astana) nicht mithalten. Den Gesamtsieg entriss Romain Bardet (FRA/DSM) dem unglücklichen Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) im strömenden Regen.

Der Osttiroler Felix Gall (AG2R Citroën) sicherte sich mit 9:15 Minuten Rückstand auf Pinot als Tageselfter den sechsten Gesamtrang. Und so feierte der 24-Jährige aus Nußdorf-Debant den größten Erfolg seiner jungen Profi-Karriere. Die ersten vier Etappen bei deutlich besseren Bedingungen hatte Gall auf den Plätzen fünf, vier, neun, und fünf beendet, bis zum Schlusstag war er nur vier Sekunden hinter dem dritten Gesamtrang gelegen.