Tour de France: Pogacar blieb am Tourmalet unantastbar

Tadej Pogacar. Wer sonst? Der Slowene bewies auf der 6. Etappe der Tour de France als Solist einmal mehr seine Extra-Klasse. Der 27-Jährige benötigte 43:12 Minuten, um vom Fuß des Berges bis auf die Passhöhe des Tourmalet zu fahren, 2:20 Minuten schneller als der bisherige Rekord aus dem Jahr 2023. Das sind Welten.

Am Ende gewann der Sieger der Tour 2020, 2021, 2024 und 2025 die erste richtig schwere Bergetappe von Pau nach Gavarnie-Gedre, auf der 4.100 Höhenmeter zu bewältigen waren, unter anderem der Anstieg auf den legendären Tourmalet. Damit schlüpfte Pogacar in das Gelbe Trikot und in die Rolle des absoluten Sieganwärters. Der Däne Jonas Vingegaard ist wieder einmal der zweitbeste Fahrer im Feld. Der 29-Jährige wurde mit 2:38 Minuten Rückstand Zweiter der Etappe und liegt auch in der Gesamtwertung auf Rang zwei hinter dem überragenden Pogacar.