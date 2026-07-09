Vier Jahre nach dem Krebs-Schock: „Es war Freitag, der 13.“

Der Norweger Torstein Traeen ist vier Jahre nach einer Krebsdiagnose dankbar, als Radprofi aktiv sein zu können. Und er fährt nun sogar im berühmtesten Trikot seiner Sportart. „Werde dafür sorgen, dass du nicht an Krebs stirbst“ „Es ist natürlich eine große Freude. Wenn man an Krebs erkrankt, weiß man nicht, was passieren wird, und ich bin ehrlich gesagt ziemlich glücklich, wieder auf einem guten Niveau zu sein und das größte Rennen der Welt anzuführen“, sagte der 30-Jährige vor der sechsten Etappe der 113. Tour de France.

Im Mai 2022 hatten Auffälligkeiten in einer Dopingprobe den Norweger auf den Weg zur Diagnose gebracht. „Es war Freitag, der 13. – wir scherzten miteinander, dass etwas Schlimmes passieren würde“, sagte Traeen dem Portal Cycling Weekly. Dann erhielt er einen Anruf vom Teamarzt und war schockiert. In der Probe gefundene Marker mussten untersucht werden. Schrecksekunde für Traeen Dazu kamen Schmerzen im Hoden und schließlich die Gewissheit. Sein Arzt hat laut Traeen zu ihm gesagt: „Ich werde dafür sorgen, dass du nicht an Krebs stirbst.“ Bei einer Operation wurde ein Hoden entfernt, in dem ein Tumor war. Der Krebs hatte noch nicht gestreut.