Die tragische Geschichte des italienischen Rad-Helden Marco Pantani

Es ist die Zeit, in der der Radsport seinen Höhepunkt erlebt und Helden hervorbringt. Eine Zeit, in der die Athleten noch ohne Helm unterwegs sind - Pantani präsentiert stolz seine Glatze und (weniger stolz) seine abstehenden Ohren. Den Kosenamen "Elefantino" mag er nicht. Viel lieber ist es ihm, wenn man ihn "Pirat" nennt, wegen des Tuches, das er manchmal um seinen Kopf trägt. Und es ist die Zeit, in der die Helden der Bergstraßen mit EPO und anderen Dopingmitteln vollgepumpt Bestleistung um Bestleistung aufstellen. Das neue Wunderding EPO ist damals noch nicht nachweisbar - und an zu genauen Kontrollen hat der Weltverband auch kein Interesse.

Am 19. Juli 1997 beweist der 52 Kilogramm leichte Pantani am Anstieg nach Alpe d'Huez, dass er der unbestrittene König der Berge ist. Leichtfüßig zieht er in der französischen Sommersonne allen davon, auch Jan Ulrich und Richard Virenque. Nach den 21 legendären Kehren hat er noch die Kraft für einen Zielsprint, er reißt die Hände in die Höhe, dann bricht er zusammen.

Die Tour de France 1997 beendet er auf Rang drei. Im folgenden Jahr gelingt ihm dann alles. Sieg bei "seinem" Giro d'Italia, Sieg bei der Tour, dem wichtigsten Radrennen der Welt. Pantani ist am Gipfel - und wird trotzdem zur tragischen Figur. So rasant er die Berge hinauffahren kann, so schnell fällt er. 1999 wird er in Führung liegend vom Giro d'Italia ausgeschlossen. Sein Hämatokritwert ist zu hoch - ein klarer Hinweis auf (EPO-)Doping. Er steht unter Dopingverdacht, die Tour de France lässt er aus. Dass er tatsächlich gedopt hat, kann erst bei Nachtests im Jahr 2013 bewiesen werden.

2000 kehrt er zurück, aber er erreicht nie wieder seine Form von 1998. Am 14. Februar wird er tot in einem Hotelzimmer in Rimini aufgefunden, neben ihm mehrere leere Packungen verschiedener Antidepressiva. Nach offiziellem Autopsie-Bericht starb Pantani an einer Überdosis Kokain. Laut seiner damaligen Freundin soll er an Depressionen gelitten haben. Ob Pantani den Freitod gesucht hat, ist bis heute ungeklärt.