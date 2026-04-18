Alleskönner auf zwei Rädern: Olympiasieger Pidcock startet in Innsbruck

Müsste man sich den komplettesten Radfahrer zimmern, dann würde wahrscheinlich Thomas Pidcock herauskommen. Der Engländer ist ein Alleskönner auf zwei Rädern und präsentiert sich dabei auf jedem Terrain äußerst sattelfest. Olympiasieger und Weltmeister Bei den Sommerspielen in Tokio und Paris holte Pidcock Gold im Mountainbike, er ist zudem Weltmeister im Cyclocross (2022) und auf der Straße gehört er ohnehin zu den Stars der Szene.

Ausnahmekönner Beim Klassiker Mailand – Sanremo musste der 26-Jährige heuer erst im Zielsprint Tadej Pogacar den Vortritt lassen, Siege beim Amstel-Gold-Race und Strade Bianche beweisen seine Ausnahmestellung bei Eintagesrennen. Wenn einer wie Thomas Pidcock der Tour of the Alps die Aufwartung macht, dann ist also Spektakel garantiert.

Spektakuläre Einlagen Der Engländer, der mit seinen spektakulären Videos auch auf Social Media viel Aufsehen erregt, wird am Montag in Innsbruck die fünftägige Rundfahrt in Angriff nehmen, nachdem er zuletzt eine Verletzungspause eingelegt hatte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewann Thomas Pidcock Gold im Mountainbike

Favoriten auf den Sieg Für den Gesamtsieg kommen eher andere Fahrer infrage: Der Niederländer Thymen Arensman etwa, der bereits bei der Vuelta und dem Giro d’Italia in den Top sechs zu finden war. Oder der Kanadier Derek Gee, 2025 Vierter beim Giro. Nicht zu vergessen Ben ’Connor (AUS), der Zweite der Vuelta.