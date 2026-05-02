Galavorstellung im 1. Rennen: Höll rast in Korea zum Sieg

Valentina Höll ist und bleibt im Mountainbike-Downhill das Maß aller Dinge. Seit Jahren gibt die Pinzgauerin in ihrem Sport das Tempo vor und fährt einen Sieg nach dem anderen ein. Auch in die neue Weltcup-Saison startete Höll wieder mit einem Triumph.

Valentina Höll ist vierfache Weltmeisterin und gewann auch schon vier Mal den Gesamtweltcup

Beim Weltcup-Auftakt in Yongyong (Südkorea) stellte die 24-Jährige ihr Ausnahmekönnen eindrucksvoll unter Beweis und fuhr der Konkurrenz um die Ohren. Am Ende lag Höll über eine halbe Sekunde vor der Italienerin Gloria Scarsi.

Für die Salzburgerin war die anspruchsvolle Strecke in Südkorea Neuland, deshalb wurde sie auch ordentlich gefordert. „Ich habe noch nie so mit einer Strecke gekämpft. Es ist ein Wahnsinn, dass ich trotzdem gewonnen habe."

Viele Trophäen

In der vergangenen Saison hatte Höll bis zum letzten Rennen warten müssen, ehe ihr der erste Sieg gelungen, diesmal feierte sie einen Auftakt nach Maß.

Die 24-Jährige ist bereits vierfache Weltmeisterin und gewann schon vier Mal den Gesamtweltcup.

Bei den Herren belegte der Steirer Andreas Kolb Rang 10.