Downhill-Star Valentina Höll: "Hey, es ist ja eigentlich nur Radlfahren"

In der Karriere der Downhillerin Valentina Höll (23) geht es steil bergauf. Am Sonntag raste die Pinzgauerin auf der ungeliebten Strecke in Champery (Schweiz) zu ihrem vierten WM-Titel in Folge.

Serienweltmeisterin Valentina Höll über . . . den WM-Titel „Die WM ist ein extrem schwieriges Rennen: Du hast eine Chance, es ist dieser eine Run, der zählt. Ich weiß nicht, warum es mir gelingt, dass ich immer genau an diesem Tag alles abrufen kann. Dass das gleich vier Mal hintereinander passiert, hätte ich nicht für möglich gehalten. Wobei ich zugebe, dass mir die ersten drei WM-Titel leichter gefallen sind.“

ihre größte Stärke „Wie in jedem Sport spielt sich auch bei uns vieles im Kopf ab. Jede, die bei der WM am Start steht, hat Top-Material, ist perfekt vorbereitet und kennt die schnellste Linie. Am Schluss ist dann der Kopf das Entscheidende. Ich habe festgestellt, dass ich relativ gut mit Druck umgehen kann. Wenn ich liefern muss, dann performe ich. Wenn es zählt, dann rufe ich meine Leistung ab und werde nicht nervös. Mir kommt vor, ich brauche sogar den Druck."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / MAXIME SCHMID

ihren Erfolgshunger „Ich bin keine, die sich denkt: Hurra, ich habe schon zehn Mal gewonnen, das wird schon so weitergehen. Das ist auch gut so, weil dann entwickelt man sich nicht mehr weiter und macht Fehler. Ich neige nicht dazu, mich zurückzulehnen: Dafür bin ich viel zu selbstkritisch und stelle zu hohe Ansprüche an mich.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / MAXIME SCHMID

Nachwehen eines Rennwochenendes „Wenn man ohne Sturz durchgekommen ist, dann ist es körperlich nicht so zach. Ich spüre nach so einem Wochenende aber immer eine geistige Müdigkeit. Du bist komplett leer, weil du tagelang angespannt bist und unter Strom stehst. Wenn man durchs Ziel fährt und weiß, es ist vorbei, fühlt man sich um einiges leichter.“ Strapazen beim Rennen „Du bist drei bis vier Minuten lang im roten Bereich und powerst dich total aus. Bei mir geht da der Puls auf über 180 rauf. Am meisten spürt man die Arme und die Oberschenkel.“