4. WM-Titel in Folge: Downhillerin Valentina Höll ist im 7. Himmel
Die Pinzgauerin Valentina Höll war bei der WM in Champery (Schweiz) einmal mehr eine Klasse für sich.
Valentina Höll ist und bleibt das Maß aller Dinge im Mountainbike-Downhill-Sport. Bei der WM in Champery (Schweiz) stellte die Pinzgauerin erneut ihre Vormachtstellung unter Beweis und raste zum vierten WM-Titel in Folge.
Die 23-Jährige war auf dem anspruchsvollen Downhill-Kurs 0,667 Sekunden schneller als die Französin Myriam Nicole. Damit ist Valentina Höll seit 2022 bei Weltmeisterschaften ungeschlagen.
Die Pinzgauerin war diesmal nicht als Topfavoritin ins Rennen gegangen. Denn in der bisherigen Weltcup-Saison war es für Höll nicht nach Wunsch gelaufen. Die 23-Jährige wartet nämlich im Weltcup noch auf den ersten Saisonsieg - den holte sie nun passenderweise bei der WM.
