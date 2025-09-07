4. WM-Titel in Folge: Downhillerin Valentina Höll ist im 7. Himmel

Valentina Höll ist und bleibt das Maß aller Dinge im Mountainbike-Downhill-Sport. Bei der WM in Champery (Schweiz) stellte die Pinzgauerin erneut ihre Vormachtstellung unter Beweis und raste zum vierten WM-Titel in Folge.

Die 23-Jährige war auf dem anspruchsvollen Downhill-Kurs 0,667 Sekunden schneller als die Französin Myriam Nicole. Damit ist Valentina Höll seit 2022 bei Weltmeisterschaften ungeschlagen.

