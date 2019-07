Kolumbianer Bernal vor Gesamtsieg bei der Tour de France

Der Kolumbianer Egan Bernal steht vor dem Sieg bei der Tour de France. Der 22-jährige Kletterspezialist aus dem britischen Ineos-Rennstall verteidigte am Samstag auf der vorletzten Etappe mit der Bergankunft in Val Thorens seine Gesamtführung souverän. Der am Freitag von Bernal als Spitzenreiter abgelöste Franzose Julian Alaphilippe brach ein und ist vor dem Finale am Sonntag nur noch Fünfter.

Bernal geht mit über einer Minute Vorsprung auf seinen Teamkollegen und Titelverteidiger Geraint Thomas in die Schlussetappe nach Paris, auf der der Spitzenreiter traditionellerweise nicht mehr angegriffen wird. Neuer Dritter ist der Niederländer Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), gefolgt vom Deutschen Emanuel Buchmann (Bora) und Alaphilippe.