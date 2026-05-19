Warum Rad-Star Felix Gall vor dem Zeifahren Bammel hat

Wenn Felix Gall die Wahl hätte zwischen einer kräfteraubenden Etappe über steile Passstraßen und einem banalen Einzelzeitfahren in der Ebene, würde er sich immer für die Berge entscheiden. Der Kampf gegen die Uhr zählte in der Vergangenheit nicht gerade zu den Stärken und Lieblingsdisziplinen des Osttirolers. Kribbeln in den Beinen Gall klagte regelmäßig darüber, dass ihm auf der Zeitfahrmaschine die Beine einschlafen und er deshalb nicht richtig auf Touren kommt. „Wo genau das Problem liegt, haben wir nie herausgefunden“, sagt er.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Felix Gall war in den letzten Jahren immer auf der Suche nach der perfekten aerodynamischen Position auf der Zeitfahrmaschine

42 Kilometer, 5 Kurven Wenn Felix Gall freilich seinen Spitzenplatz beim Giro d’Italia behaupten will, dann muss er auch einmal beim Zeitfahren aufdrehen. 42 brettlebene Kilometer mit lediglich 5 Kurven warten auf den Gesamtdritten heute von Viareggio nach Massa und der Osttiroler hofft zurecht, dass er im Zeitfahren ähnliche Fortschritte gemacht hat wie auch sonst als Radprofi. „Da bin ich eigentlich am meisten gespannt, weil wir wirklich sehr viel investiert und an meiner richtigen Position auf der Maschine getüftelt haben“, sagt der 27-Jährige.

Auf Podestkurs Die bisherigen Auftritte beim Giro geben Gall Rückenwind und Sicherheit. Der Österreicher präsentierte sich bei den beiden Bergankünften bärenstark und musste immer nur knapp dem Topfavoriten Jonas Vingegaard den Vortritt lassen. "Ich bin besser als erwartet" Der angepeilte Podestplatz in der Gesamtwertung ist in Reichweite, immerhin liegt Gall aktuell eineinhalb Minuten vor dem Vierten. „Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich auf einem so hohen Level bin, ich bin besser als erwartet“, sagte der Osttiroler vor dem Zeitfahren.