Radstar Gall beim Giro in Hochform: Zweiter Platz auf der Bergetappe

Felix Gall präsentiert sich bei diesem Giro d'Italia weiter in exzellenter Verfassung. Nach seinem zweiten Rang auf der ersten Bergetappe am Freitag drehte der Osttiroler auch am Sonntag beim steilen Anstieg auf den Corno alle Scale auf und fuhr den nächsten Podestplatz ein.

Felix Gall, der von seinem Edelhelfer Gregor Mühlberger perfekt positioniert wurde, übernahm auf den letzten Kilometern im Feld das Kommando und setzte eine Attacke. Nur der dänische Topfavorit Jonas Vingegaard konnte vorerst das Tempo des Osttirolers halten.

Mit dem ersehnten ersten Etappensieg beim Giro d'Italia wurde es dann aber doch nichts. Als Vingegaard 700 Meter vor dem Ziel einen Gegenangriff setzte, riss Felix Gall kurz ab, erreichte das Ziel aber mit zehn Sekunden Rückstand als Zweiter.

In der Gesamtwertung bleibt Felix Gall damit Dritter. Am Montag ist beim Giro Ruhetag.