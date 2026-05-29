Bärenstark auf der Königsetappe: Gall bleibt beim Giro Zweiter

Wenn Felix Gall nicht noch in einen Sturz verwickelt wird oder einen unerwarteten Einbruch erleidet, dann ist ihm der ersehnte Podiumsplatz beim Giro d’Italia wohl sicher. Auf der Königsetappe von Feltre nach Alleghe präsentierte sich der Osttiroler bärenstark und behauptete seinen zweiten Rang in der Gesamtwertung. 6 Pässe, 4.900 Höhenmeter Am drittletzten Tag der Italien-Rundfahrt mussten die Profis sechs Dolomitenpässe mit knapp 5.000 Höhenmetern meistern – und das bei brütender Hitze und durch ein Spalier von Tausenden Radfans.

5 Mal in den Top 5 Felix Gall bewältigte auch diese Herausforderung mit Bravour und kam als Vierter ins Ziel – unmittelbar vor dem dänischen Giro-Leader Jonas Vingegaard. Der Etappensieg ging an den US-Amerikaner Sepp Kuss. Für Gall war es bereits der fünfte Top-5 Platz bei diesem Giro.