Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Sport

Bärenstark auf der Königsetappe: Gall bleibt beim Giro Zweiter

Rad-Star Felix Gall kam auf der Königsetappe als Vierter ins Ziel und behauptete seinen zweiten Rang in der Gesamtwertung.
Christoph Geiler
29.05.2026, 17:40

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Giro führte am Freitag durch die Dolomiten

Wenn Felix Gall nicht noch in einen Sturz verwickelt wird oder einen unerwarteten Einbruch erleidet, dann ist ihm der ersehnte Podiumsplatz beim Giro d’Italia wohl sicher. Auf der Königsetappe von Feltre nach Alleghe präsentierte sich der Osttiroler bärenstark und behauptete seinen zweiten Rang in der Gesamtwertung.

6 Pässe, 4.900 Höhenmeter

Am drittletzten Tag der Italien-Rundfahrt mussten die Profis sechs Dolomitenpässe mit knapp 5.000 Höhenmetern meistern – und das bei brütender Hitze und durch ein Spalier von Tausenden Radfans.

Selbstbewusst und sattelfest: Reife Giro-Auftritte von Felix Gall
Nach furioser Schlussattacke: Rad-Star Gall beim Giro Gesamtzweiter

5 Mal in den Top 5

Felix Gall bewältigte auch diese Herausforderung mit Bravour und kam als Vierter ins Ziel – unmittelbar vor dem dänischen Giro-Leader Jonas Vingegaard. Der Etappensieg ging an den US-Amerikaner Sepp Kuss. Für Gall war es bereits der fünfte Top-5 Platz bei diesem Giro.

Rad-Star Gall vor dem Giro: "Das Podium muss mein Ziel sein“

Landschaft genossen

"Ich habe mich den ganzen Tag sehr gut gefühlt und habe auch die Landschaft genießen können", sagte der Österreicher, der von zahlreichen heimischen Fans angefeuert wurde. "Ich habe sehr oft meinen Namen gehört."

In der Gesamtwertung hat Felix Gall als Zweiter nun eine Minute Vorsprung auf den drittplatzierten Australier Jai Hindley. In seiner aktuellen Hochform sollte der 28-jährige Österreicher nicht vom Podest verdrängt werden. 

Heute wartet auf Gall noch die letzte Bergetappe nach Piancavallo.

Radsport Giro d'Italia
kurier.at, cg  | 

Kommentare