Selbstbewusst und sattelfest: Reife Giro-Auftritte von Felix Gall

Felix Gall hat nicht übertrieben, als er vor dem Giro d’Italia gemeint hatte, er wäre so gut drauf wie noch nie. Nach mehreren Höhentrainingslagern sind nicht nur seine körperlichen Werte top, der Osttiroler präsentiert sich auch sonst sattelfest und agiert äußerst clever und smart.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/LUCA ZENNARO Felix Gall liegt im Gesamtklassement hinter Jonas Vingegaard an der zweiten Stelle

Perfekte Körper-Kontrolle Das zeigt sich bislang vor allem auf den anspruchsvollen Bergetappen des Giro. Bei seiner siebenten Grand-Tour läuft Felix Gall nicht mehr Gefahr, dass er einmal übers Ziel hinausschießt und einen Einbruch erleidet und damit viel Zeit verliert. Vielmehr versteht es der 28-Jährige, seine Kräfte richtig einzuteilen und strategisch und effizient zu fahren. Diese reife Fahrweise wurde auf der Bergetappe am Dienstag augenscheinlich, als Gall nicht den Fehler beging, sich an die Fersen von Dominator Jonas Vingegaard zu hängen. „Das hätte nichts gebracht“, weiß der Osttiroler.

Zwei Bergetappen Gall hielt mit den Kraftreserven Haushalt, um schließlich mit einem furiosen Sprint den zweiten Platz ins Ziel zu bringen. In dieser Verfassung ist der Österreicher der Topfavorit auf den zweiten Gesamtplatz hinter Jonas Vingegaard.