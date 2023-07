Mit der 21. Etappe geht die Tour de France heute in Paris zu Ende. Auf dem letzten Teilstück wird traditionell nicht mehr attackiert. Es wird eine Triumphfahrt zum Triumphbogen für Jonas Vingegaard, der Däne wird seinen zweiten Gesamtsieg bei der Tour feiern. Aber auch Felix Gall darf sich stolz und zufrieden auf den Weg in die französische Hauptstadt machen. Das gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer hat er zwar knapp verpasst, dennoch sorgte er auf der letzten schweren Etappe am gestrigen Samstag noch einmal für Aufsehen. Am Ende belegte der Osttiroler Platz zwei und wird die Tour als Gesamt-Achter in den Top-Ten beenden.

Gall musste sich vor der letzten Bergetappe entscheiden: Will er aufs Bergtrikot fahren, oder den Top-Ten-Platz verteidigen?