Radsport: Die Höhepunkte für Gipfelstürmer

Entschieden wird die Ö-Tour am Freitag auf der sechsten und letzten Etappe am Kitzbüheler Horn (zum Livestream). Zum 20. Mal ist das Horn Etappenziel bei der größten Radsportveranstaltung Österreichs. Ab Kitzbühel sind 930 Höhenmeter zu bewältigen. Mit einer maximalen Steigung von 22,3 Prozent gehört der Anstieg zu den steilsten Radbergen Österreichs. Thomas Rohregger fuhr 2007 in 28:24 Minuten hinauf zum Alpenhaus.

Großglockner und Horn sind mit den legendärsten Anstiegen des Radsports durchaus vergleichbar. Nicht jedoch, was die Zahl der Fans an der Strecke betrifft.