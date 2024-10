Gedenkstein für verunglückten Radprofi am Großglockner errichtet

Am 6. Juli stürzte Andre Drege auf der Königsetappe der Tour of Austria und starb. An der Unfallstelle wurde ein Denkmal errichtet.

Die vierte Etappe der 73. Tour of Austria 2024 von St. Johann in Salzburg nach Kals am Großglockner war ein trauriger Tag für die Radsportfamilie. Der 25-jährige Norweger André Drege vom Team Coop-Repsol stürzte Richtung Heiligenblut schwer und erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Die Abschlussetappe der Österreich Rundfahrt wurde schließlich mit einer Kondolenzfahrt durch Tirol absolviert.

In Gedenken an Andre Drege wurde jetzt an der Unfallstelle ein Gedenkstein errichtet. "Der wunderschöne Stein stammt aus der Glocknerregion, er steht im Kleinformat für Österreichs höchsten Berg und seine Maserung symbolisiert die großartige Hochalpenstraße", beschreibt Tour Direktor Thomas Pupp.

Am Samstag, den 12. Oktober 2024, gab es an der Unfallstelle eine Gedenkfeier. Neben der Familie von Andre Drege und Andres Kollegen von COOP Repsol waren auch die Tour of Austria Gesellschafter Thomas Pupp, Alexander und Dominik Hrinkow und Thomas Kofler, Sicherheitschef Albrecht Röder, Tourarzt Achim Spechter sowie UCI Kommissär Peter Stuppacher anwesend. Zudem nahmen Franz Theurl von der Osttirol Werbung, Künstler Georg Planer, Helmut Prünster von der Schlosserei und Thomas Noel von der Großglockner Hochalpenstraßen AG an der Gedenkfeier teil.