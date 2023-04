Rad-Ass Gall verpasst Sieg bei Alps-Tour-Auftakt in Tirol nur knapp

Radprofi Felix Gall hat seinen ersten Profisieg auf der schwierigen Auftakt-Etappe der Tour of the Alps als Zweiter knapp verpasst. Dem 25-j├Ąhrigen Osttiroler fehlten am Montag nach 127,5 km von Rattenberg zur Bergankunft in Alpbach nur zwei Sekunden auf den britischen Ineos-Profi Tao Geoghegan Hart. Jeweils zwei weitere Sekunden zur├╝ck lagen hinter Gall die starken Kletterer Hugh Carthy (GBR/EF) und Ivan Sosa (COL/Movistar).