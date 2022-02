Punkterekord für Österreichs Basketball-Ass Pöltl in der NBA

Jakob Pöltl hat nach der All-Star-Pause am Freitag (Ortszeit) einen persönlichen Punkterekord in der National Basketball Association (NBA) erzielt. Der 26-jährige Wiener markierte beim 157:153 n.2.V. der San Antonio Spurs bei den Washington Wizards 28 Zähler. Bisheriger persönlicher Bestwert waren seit Ende Oktober vergangenen Jahres 27 gewesen. Mit acht Vorlagen stellte Pöltl außerdem seine Bestmarke in Assists ein.