Prinz Harry über Football: "Toll wie ihr Rugby von uns gestohlen habt"

Prinz Harry (39) ist nach seinem Kurzbesuch in London zurück in den USA und besuchte dort eine Preisverleihung. In Las Vegas präsentierte er am Donnerstag eine Auszeichnung bei einer Veranstaltung der National Football League, wie die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Freitag meldete.

"Ich finde es wirklich toll, wie ihr Rugby von uns gestohlen habt. Und etwas Eigenes daraus gemacht habt", scherzte Harry über American Football, wie in einem Video auf der Internetseite von Sky Sports zu sehen war. Dann lobte er die Arbeit der Footballspieler. Am Sonntag findet in Las Vegas der Super Bowl statt. Die Kansas City Chiefs treffen auf die San Francisco 49ers.